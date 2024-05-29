Fatih Uğurlu’dan Gazze için anlamlı şiir ‘DUA’
İsrail, Hamas'ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası sürdürdüğü katliam saldırıları şiddetini arttırarak devam ettiriyor. Gazeteci yazar Fatih Uğurlu da Gazze'de yaşanan katliamı bir şiirle anlattı.
ALİ KANTARCI/İSTANBUL
İsrail, Hamas'ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası sürdürdüğü katliam saldırıları şiddetini arttırarak devam ettiriyor. 235 gündür süren soykırımda 36 bin Gazzeli şehit oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı bombardımanı sürerken, sanat dünyası da Filistin için tek yürek oldu. Gazeteci yazar Fatih Uğurlu da Gazze'de yaşanan katliamı bir şiirle anlattı.
Filistin davasının bir insanlık davasına dönüştüğünün en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Gazze ümmetin ne kadar umurunda ya da umurunda mı? Orada yaşanan İsrail, soykırımını, katliamını önlemek için Siyonistlerin anladığı dilden bir şeyler yapamıyorsak? Sadece yürüyüşlerle yetiniyorsak vah halimize. Bunu bütün vicdan sahibi dünya halkları yapıyor zaten. Bir buçuk milyarlık İslam aleminden ‘tık’ yok. Sanki üzerlerine ölü toprağı serpilmiş.
Bir gün Netanyahu denen canavar Hac farizasını yerine getiren yüz binleri bombalayınca mı uyanacağız? Korkarım Kâbe’yi bile korumaktan aciz kalacağız. Bu duygularla ‘Dua’ şiirini kaleme aldım. İki saatte yazıldı üç ayda vücut buldu. Gazze’de alçakça şehit edilen 36 bin çocuk, kadın ve bebekten özür dilemeye bile hakkımızın olmadığını düşünüyorum.
Bu utançla ‘Dua’yı kaleme aldım. Bir ‘Urfalı Hasan’ bile olamadık. Son nefesimize kadar bu vebal ile yaşayacağız” açıklamasında bulundu.
İşte o duygu yüklü şiir:
DUA
Bin düşman vurmadan ölürsem eğer
Mezarıma yazılsın
Annem sütünü helal etmesin
Silsin beni defterden
Makamıma hiç Fatiha gitmesin
Toprak almasın beni koynuna
Yılanlar dolansın boynuma
Şehitler bakmasın benim yüzüme
Melekler görünmesin gözüme
Ardımda bıraktığım ocak tütmesin
Kıyamete kadar ızdırabım bitmesin
Bin düşman vurmadan ölürsem eğer
Kudüs'ten girip Gazze'den çıkayım
Yeraltı olsun mekânım
Bir yanardağ gibi için için kaynayıp
Zalimleri yutayım
Sonra uzanıp şehitlerin yanına
Şerefimle yatayım
Mescid-i Aksa kucaklasın cismimi
Selahaddin-ı Eyyubi ansın ismimi
“Bir müslim geldi ümmet adına
Karısını, kızını teslim edip Rabbına
Kopup gelmiş yuvasından, yurdundan
Bize kol-kanat gerdi, aziz canını verdi
Bin düşman vurdu, sonrasında vuruldu
'Gam çekmeyin’ diyordu çocuklar için