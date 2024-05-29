Fatih Uğurlu’dan Gazze için anlamlı şiir ‘DUA’

ALİ KANTARCI/İSTANBUL

İsrail, Hamas'ın başlattığı “Aksa Tufanı” operasyonu sonrası sürdürdüğü katliam saldırıları şiddetini arttırarak devam ettiriyor. 235 gündür süren soykırımda 36 bin Gazzeli şehit oldu. İsrail'in Gazze'ye yönelik kanlı bombardımanı sürerken, sanat dünyası da Filistin için tek yürek oldu. Gazeteci yazar Fatih Uğurlu da Gazze'de yaşanan katliamı bir şiirle anlattı.

Filistin davasının bir insanlık davasına dönüştüğünün en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Gazze ümmetin ne kadar umurunda ya da umurunda mı? Orada yaşanan İsrail, soykırımını, katliamını önlemek için Siyonistlerin anladığı dilden bir şeyler yapamıyorsak? Sadece yürüyüşlerle yetiniyorsak vah halimize. Bunu bütün vicdan sahibi dünya halkları yapıyor zaten. Bir buçuk milyarlık İslam aleminden ‘tık’ yok. Sanki üzerlerine ölü toprağı serpilmiş.



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Bir gün Netanyahu denen canavar Hac farizasını yerine getiren yüz binleri bombalayınca mı uyanacağız? Korkarım Kâbe’yi bile korumaktan aciz kalacağız. Bu duygularla ‘Dua’ şiirini kaleme aldım. İki saatte yazıldı üç ayda vücut buldu. Gazze’de alçakça şehit edilen 36 bin çocuk, kadın ve bebekten özür dilemeye bile hakkımızın olmadığını düşünüyorum.

Bu utançla ‘Dua’yı kaleme aldım. Bir ‘Urfalı Hasan’ bile olamadık. Son nefesimize kadar bu vebal ile yaşayacağız” açıklamasında bulundu.

İşte o duygu yüklü şiir:

DUA

Bin düşman vurmadan ölürsem eğer

Mezarıma yazılsın

Annem sütünü helal etmesin

Silsin beni defterden

Makamıma hiç Fatiha gitmesin

Toprak almasın beni koynuna

Yılanlar dolansın boynuma

Şehitler bakmasın benim yüzüme

Melekler görünmesin gözüme

Ardımda bıraktığım ocak tütmesin

Kıyamete kadar ızdırabım bitmesin

Bin düşman vurmadan ölürsem eğer

Kudüs'ten girip Gazze'den çıkayım

Yeraltı olsun mekânım

Bir yanardağ gibi için için kaynayıp

Zalimleri yutayım

Sonra uzanıp şehitlerin yanına

Şerefimle yatayım

Mescid-i Aksa kucaklasın cismimi

Selahaddin-ı Eyyubi ansın ismimi

“Bir müslim geldi ümmet adına

Karısını, kızını teslim edip Rabbına

Kopup gelmiş yuvasından, yurdundan

Bize kol-kanat gerdi, aziz canını verdi

Bin düşman vurdu, sonrasında vuruldu

'Gam çekmeyin’ diyordu çocuklar için