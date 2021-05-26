Fatih Tezcan Sedat Pekerle görüntülü konuşma yaptı m? Fatih Tezcan Sedat Peker ile ne görüştü?

Fatih Tezcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüntülü konuşup konuşmadığını açıkladı. Fatih Tezcan, “Fitneyi engellemek için Sedat Peker ile görüştüm'' iddiasında bulundu. Fatih Tezcan, Instagram hesabından bir canlı yayın gerçekleştirdi. Tezcan, “Sedat Peker birinci videoyu yayınlamıştı. Ben onunla görüntülü görüştüm” dedi. Tezcan, Sedat Peker ile videolardan önce de 'yanlışı ve fitneyi engellemek için' görüştüğünü iddia etti. Peki kim bu Fatih Tezcan?

Fatih Tezcan kimdir?

Fatih Tezcan 1976 yılında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. Dedeleri Osmanlı muhaciridir. Eski bir İstanbul ailesinden Şükriye Hanım ile Fahri Bey'in oğludur. İlk ve ortaokulun ardından Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ni 1993'te İstanbul'da bitirdi. Askerliğini 1996-1997 yıllarında sırasıyla Isparta, Çanakkale ve Siirt'te yaptı.

1999'da, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünü kazandı ancak okulun 2.senesinde ailevi ve fikri nedenlerden ötürü bırakmak durumunda kaldı. Askerden sonra yoğun bir okuma sürecine başladı. Özellikle Dinler Tarihi, Kur'an ve Hadis Araştırmaları, Yakın Tarih ve Uluslararası İlişkiler konularına büyük ağırlık verdi.

İlk araştırma dosyası yayınlandığında 22 yaşındaydı. “Körfez Savaşı ve Tevrat” ve “Irak'a silah satan ABD şirketleri” konulu Teo-Politik araştırmalarının bir bölümü 1998'de Selâm Gazetesi'nde yer buldu.

1999'da Türkiye'nin ilk Online İslamî Platformları'ndan birinde yöneticilik yaptı. 2003'te Güzin Hanım'la evlendi. Muhammed Furkan, Mücahid Ahmed isimli 2 erkek ve Nur Filistin isimli 1 kız çocuğu dünyaya geldi. 2007'de boşandı. 2007'de Ortaköy'deki Boğaziçi İlim Erdem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptı.