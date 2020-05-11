Fatih Tezcan paylaştı! Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i utandıracak görüntü
CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal görüntü sosyal medyada olay oldu. Fatih Tezcan sosyal medya hesabında ‘Kayyum ne zaman?’ diye seslendi.
CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yaptığı HDP’li Kars Belediyesindeki skandal sosyal medyada tepki topladı.
HDP’li Kars Belediyesinin paylaştığı Türk bayraklı görüntü sosyal medyada olay oldu. Vatandaşlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e eleştirilerle seslendi.
Fatih Tezcan konuya ilişkin paylaşım yaparak, ‘CHP ve İP’in ortağı HDP’li Kars Belediyesi, akrabası PKK’lı Terörist veya Hükümlü olan “özel seçme” 20 şahsı Belediyede ile almak yoluyla örgüte para transfer ediyor. Yetmiyor! Şimdi de Türk Bayrağımızı Belediye Tuvaletine koyup fotoğraf paylaşıyor! Kayyum Ne Zaman? @TC_icisleri’ ifadelerine yer verdi.