  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Halk Arasında Korku ve Panik Amacıyla Tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 19:29:14 -
Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video nedeniyle “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Halk Arasında Korku ve Panik Amacıyla Tehdit” suçlarından soruşturma başlatıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medyada paylaştığı bir video nedeniyle soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Fatih Tezcan’ın halkın bir kesimini hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11.05.2020 tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, “5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla Tezcan hakkında ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ile ’Halk Arasında Korku ve Panik Amacıyla Tehdit’ suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı