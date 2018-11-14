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Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! İşte dikkatleri çeken o detay

Olaylı Fenerbahçe derbisi sonrası 10 maç ceza alan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğu savunma ortaya çıktı. Terim'in savunmasında Şenol Güneş detayı dikkat çekti.

14 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! İşte dikkatleri çeken o detay

Fatih Terim'in futbol federasyonuna gönderdiği savunmada dikkat çeken en önemli detay tecrübeli teknik adamın kulüp hukuk departmanını kullanmadan savunmasını bizzat kendi isim ve imzasıyla federasyona göndermesi olurken sarı-kırmızılıların patronu tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde meydana geldiğinin göz önüne alınmasını talep etti.

Sebep: Hatalı taç atışı

Savunmasında, müsabaka hakemine yönelik hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasını kesinlikle kabul etmediğini ve söylemlerinin ifade hürriyeti ve eleştiri sınırları içinde olduğunu belirten Terim, tüm bu olaylara sebep olarak müsabakanın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taca çıkmasına rağmen verdiği hatalı taç kararı neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

Yargıtay kararları ortada

Hazırladığı üç sayfalık yazılı savunmasını ciddi bir hukuki çalışma yaparak Yargıtay'ın tehdit ve hakaretle ilgili emsal kararlarından örneklerle zenginleştiren Terim, hakemlere hakaret ettiği yönündeki iddianın gerçeklerden uzak ve hukuka aykırı bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Terim, söylemiş olduğu bu sözleri ağır haksız tahrik neticesinde söylediğini ancak bu sözlerin belirli bir şahsa yani müsabaka hakemlerinin şansına yönelik olmadığının bilinmesini istedi.

Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'a 1 maç çıkmıştı

Tecrübeli teknik adam yaptığı yazılı savunmasında benzer sözlü eylemlerden dolayı sadece bir maç men cezasına çarptırılan Sergen Yalçın ve Şenol Güneş kararlarını emsal göstererek kendisinin hakaretten yargılanmasına tepki gösterdi. Terim, geçen sezon 8 mart tarihinde oynanan Konyaspor-Kayserispor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'ın keza yine 23 eylül tarihinde oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sırasında teknik direktör Şenol Güneş'in görüntülere yansıyan sinkaflı sözlerden dolayı sadece bir maç ceza almasının sevk edildiği eylemle örtüştüğünü ancak diğer eylemlerin yargılamasının sportmenliğe aykırı hareket kapsamında değerlendirilirken, kendisinin hakaretten değerlendirilmeye alınmasının yanlışlığına dikkat çekti.

TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM KULLANILMALI

Tecrübeli hoca, federasyondan verilecek olan cezanın ağır haksız tahriğin ve müsabaka sonrası rakip takım futbolcu ve yöneticilerine gösterdiği misafirperver yaklaşımında göz önüne alınarak değerlendirilmesini talep etti.

İşte Fırat Aydınus'un kulübe gönderdiği rapor

Bu arada teknik direktör Fatih Terim'in ağır ceza almasında etkin olan hakem Fırat Aydınus'un TFF'ye verdiği ve federasyonun da savunma almak için Galatasaray kulübüne gönderdiği raporda Terim'le ilgili, "... Teknik sorumlu maç bitiminde sahanın içinde bana doğru gelerek bu maçı bu hale siz getirdiniz. Ya sen kalacaksın ya ben kalacağım. Maç sonunda konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Bu maçı senin gibi hakemler a... s..." ifadeleri basına yansımıştı. (Sporx)

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
  1. Konya
  2. Kayseri
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim
  5. Şenol Güneş
  6. Fırat Aydınus

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