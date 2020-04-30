Fatih Terim'in istediği golcü: Mario Mandzukic
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Hırvat golcü Mandzukic için kolları sıvadı.
Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Sarı kırmızılı ekip bir dönem Jıventus'ta adından söz ettiren şimdilerde ise Katar'da futbol hayatına devam eden Mario Mandzukic için kolları sıvadı. Fatih Terim'in tecrübeli golcüyü Falcao'nun takımdan ayrılması durumunda onay verdiği iddia edildi.