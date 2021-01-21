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Spor Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci, Galatasaray'da
Spor

Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci, Galatasaray'da

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncuyla 4.5 senelik sözleşme imzalanacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:34:00 -
Fatih Terim'in ısrarla istediği İrfan Can Kahveci, Galatasaray'da

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladı. Oyuncu ile daha önce anlaşan Galatasaray, Başakşehir ile de bonservis sorununu çözdü. Milli yıldız dün akşam da Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafı beğenmişti. Galatasaray, İrfan Can Kahveci ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak!

İrfan Can Kahveci, Galatasaray'da!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dünkü GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı.

Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile anlaştı.

Başakşehir'e 4.5 milyon euro ödenecek

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 4.5 milyon € ödeyecek. Sarı kırmızılılar İrfan Can'ın sonraki dönemdeki satışından Başakşehir'e ciddi oranda pay verecek.

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