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Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söyledikleri hakem raporunda: Maçın a... s...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söyledikleri hakem raporunda ortaya çıktı.

04 Kasım 2018 Pazar 11:30
Fatih Terim'in Fırat Aydınus'a söyledikleri hakem raporunda: Maçın a... s...

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle 2-2 berabere kaldığı maçın ardından olaylar çıktı. İki takımın futbolcuları birbirine girerken, Fatih Terim de Fırat Aydınus'a büyük tepki gösterdi.

"Ya sen kalacaksın ya da ben"

A Spor'da yer alan habere göre Fatih Terim, "Bu maçı bu hale sen getirdin Bundan sonra ya sen kalacaksın ya da ben" dedi.

"Senin gibi hakemler bu maçların a... s..."

Haberin detaylarında Terim'in sözlerini, "Şimdi çıkıp kameralara konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun. Senin gibi hakemler bu maçların a... s..." ifadeleriyle sürdürdüğü belirtildi.

Fatih Terim daha sonra yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ve basın toplantısında hakem camiasına ağır eleştirilerde bulunarak, "Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır" ifadelerini kullanmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 11:30
  1. Fatih Terim
  2. Fırat Aydınus
  3. küfür

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