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Fatih Terim'in bu fotoğrafı, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dün akşam oynanan Schalke maçındaki görüntüsü, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

07 Kasım 2018 Çarşamba 18:15
Fatih Terim'in bu fotoğrafı, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü

Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Schalke deplasmanında skor 2-0 olduktan sonra büyük yıkım yaşadı.

Sakat oyuncuların çokluğu ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Terim'in yönetimindeki Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Takım, en son Antalya'da kazandı

Sarı-kırmızılı takım, en son 6 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanmıştı.

Dün gece 2-0'dan sonra Terim'in yedek kulübesinde yardımcısı Ümit Davala ile birlikte görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 18:15
  1. Fatih Terim
  2. Antalyaspor
  3. Galatasaray
  4. Schalke
  5. Ümit Davala

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