Fatih Terim'in bu fotoğrafı, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in dün akşam oynanan Schalke maçındaki görüntüsü, sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.07 Kasım 2018 Çarşamba 18:15
Sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Schalke deplasmanında skor 2-0 olduktan sonra büyük yıkım yaşadı.
Sakat oyuncuların çokluğu ve cezalı futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Terim'in yönetimindeki Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.
Takım, en son Antalya'da kazandı
Sarı-kırmızılı takım, en son 6 Ekim'de Antalyaspor deplasmanında 1-0 kazanmıştı.
Dün gece 2-0'dan sonra Terim'in yedek kulübesinde yardımcısı Ümit Davala ile birlikte görüntüsü, sosyal medyada çok konuşuldu.
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