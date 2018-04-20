Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'i PFDK'lık yapan sözleri deşifre oldu

Maçın gözlemcisi Oğuz Arıkal’a öfke kusan Terim’in, “Ben derdimi kime anlatacağım? Benim canım yanmış sizin umurunuzda değil” diyerek üzerine yürüdüğü belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 08:10
Fatih Terim'i PFDK'lık yapan sözleri deşifre oldu

Galatasaray’da kupada Akhisar’a elenmenin şoku yaşanırken, sarı-kırmızılı takıma bir darbe de PFDK’dan geldi. 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Akhisar’a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar avucunun içindeki finali kaçırdı. Maçın sonu ise hararetli tartışmalara sahne oldu. Son dakikalarda bir pozisyona itiraz eden Fatih Terim, maçın bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmanın gözlemcisi Oğuz Arıkal ile görüşmek istedi. Arıkal’ın “Ne görüşeceğim ya! Benim görevim sizinle konuşmak değil” demesi üzerine küplere binen Terim, soyunma odası koridorlarında, “Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım?  Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil” diyerek bağırdı.   

Tahkim toplanıyor  

Sinirlerine hâkim olamayan Fatih Terim’in ayrıca, “Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız! Ben sizin kime hizmet ettiğinizi biliyorum” diyerek Oğuz Arıkal’ın üzerine yürüdüğü belirtildi. Bu sözler raporlarda yer alınca Terim tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildi. Yapılan açıklamada Terim’in müsabaka hakemine yönelik sözleri, yönetici Şükrü Hanedar’ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi. Eğer kurul para cezası dışında bir yaptırım uygularsa, Tahkim de bunu onarsa Fatih Terim, takımının Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada sahada olamayacak. Tahkim Kurulu konuyu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Bu arada Galatasaray, hem Terim’in PFDK’ya sevki hem de Başakşehir maçı sonrası gelen tribün kapatma cezasına bugün itirazda bulunacak.   

"Herkese eşit olun"  

Disiplin sevkleri sonrası Başkan Mustafa Cengiz GS TV’de açıklamalarda bulundu. Bütün takımlar için eşit ve adil bir yarışma ortamının sağlanması gerektiği vurgusunu yapan Cengiz, “Hocamız maçın atmosferinde bir reaksiyon gösteriyor. Ben isterim ki tolerans eşit dağıtılsın. Nedir eşit dağıtmak? Eğer rakip takımımın hocası benim hocamdan daha sert söylemlerde bulunup hiçbir ceza almıyor, benim hocam tek bir sözcüğü, tepkisi ile ‘Yapmayın’ sözcüğü ile tedbirli olarak ceza heyetine gidiyorsa ben bunu hoş karşılamam” dedi.    


(Türkiye)
Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:10
  1. fatih terim
  2. galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Arslan, dev projenin müjdesini verdi
    1. Bakan Arslan, dev projenin müjdesini..
    2. Erdoğan'dan derbi açıklaması: Kumpas var
    3. Üçüncü Havalimanı İngilizlerin..
    4. İranlı uyuşturucu baronu ile FETÖ..
    5. İşte Türkiye'de en çok kullanılan..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    7. Almanya'da "polis" krizi büyüyor
    8. Düzce'de terör propagandası yapan baba..
    9. Bakan Çavuşoğlu'ndan Mustafa Akıncı..
    10. Gümüşhane’de 7 katlı apartman..
    11. Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 kişi..
    12. Kulüpler Birliği'ne zehir zemberek..
    13. TBMM'de erken seçim startı verildi
    14. Sürücüler dikkat! Radar denetimlerinde..
    15. Kazdağları'nda yangın
    16. Fenerbahçe'den yaylım ateşi! "En büyük..
    17. ABD'nin küstah açıklamasına sert..
    18. Mustafa Destici: Bizim adayımız da odur
    19. Yerli iletişim platformu 'İletee'..
    20. Veysel Eroğlu'ndan seçim açıklaması:..
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu