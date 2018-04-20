Fatih Terim'i PFDK'lık yapan sözleri deşifre oldu

Galatasaray’da kupada Akhisar’a elenmenin şoku yaşanırken, sarı-kırmızılı takıma bir darbe de PFDK’dan geldi. 2-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Akhisar’a 2-0 yenilen sarı-kırmızılılar avucunun içindeki finali kaçırdı. Maçın sonu ise hararetli tartışmalara sahne oldu. Son dakikalarda bir pozisyona itiraz eden Fatih Terim, maçın bitiş düdüğüyle birlikte karşılaşmanın gözlemcisi Oğuz Arıkal ile görüşmek istedi. Arıkal’ın “Ne görüşeceğim ya! Benim görevim sizinle konuşmak değil” demesi üzerine küplere binen Terim, soyunma odası koridorlarında, “Ben derdimi kime anlatacağım peki? Dağlara taşlara mı anlatacağım? Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil” diyerek bağırdı.



Tahkim toplanıyor



Sinirlerine hâkim olamayan Fatih Terim’in ayrıca, “Bana ukalalık yapma, zaten hepiniz ukalasınız! Ben sizin kime hizmet ettiğinizi biliyorum” diyerek Oğuz Arıkal’ın üzerine yürüdüğü belirtildi. Bu sözler raporlarda yer alınca Terim tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildi. Yapılan açıklamada Terim’in müsabaka hakemine yönelik sözleri, yönetici Şükrü Hanedar’ın da sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle Disiplin Kuruluna sevk edildiği belirtildi. Eğer kurul para cezası dışında bir yaptırım uygularsa, Tahkim de bunu onarsa Fatih Terim, takımının Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmada sahada olamayacak. Tahkim Kurulu konuyu görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanacak. Bu arada Galatasaray, hem Terim’in PFDK’ya sevki hem de Başakşehir maçı sonrası gelen tribün kapatma cezasına bugün itirazda bulunacak.



"Herkese eşit olun"



Disiplin sevkleri sonrası Başkan Mustafa Cengiz GS TV’de açıklamalarda bulundu. Bütün takımlar için eşit ve adil bir yarışma ortamının sağlanması gerektiği vurgusunu yapan Cengiz, “Hocamız maçın atmosferinde bir reaksiyon gösteriyor. Ben isterim ki tolerans eşit dağıtılsın. Nedir eşit dağıtmak? Eğer rakip takımımın hocası benim hocamdan daha sert söylemlerde bulunup hiçbir ceza almıyor, benim hocam tek bir sözcüğü, tepkisi ile ‘Yapmayın’ sözcüğü ile tedbirli olarak ceza heyetine gidiyorsa ben bunu hoş karşılamam” dedi.