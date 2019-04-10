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Fatih Terim'i çok kızdırdı! Derbi öncesi bileti kesildi

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde kırmızı kart görerek teknik direktör Fatih Terim'i kızdıran Luyindama'nın bileti kesildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 16:54
Fatih Terim'i çok kızdırdı! Derbi öncesi bileti kesildi

Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sorumsuzca gördüğü kırmızı kart ile sezonun en kritik maçı olarak görülen Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak olan Luyindama hakkındaki olumlu düşünceler bir anda tersine döndü.

Akşam'da yer alan habere göre; Ocak ayında S.Liege'ten hatrı sayılı bir paraya kiralanan ve gelir gelmez formayı sırtına geçiren Luyindama'nın Malatyaspor maçında kırmızı kart görmesi oyuncunun transferi hakkında olan olumlu düşünceleri bir anda tersine çevirdi.

Galatasaray, Luyindama'yı geri gönderecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören ve dün PFDK tarafından 2 maç ceza alan Luyindama, Fatih Terim'i bir hayli kızdırırken tecrübeli stoperin sezon sonunda S.Liege'e geri gönderilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Belçika kulübüne 3 milyon euro ödenen, ayrıca bonservisi alınması halinde 6 milyon euro daha ödemek zorunda olan Galatasaray'ın Luyindama için bu külfetin altına girmeyeceği öğrenilirken, yapılan sözleşmeye göre sarı kırmızılı ekibin Kongolu futbolcuyu geri gönderme hakkının olduğu bildirildi.

Galatasaray'da 11 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli futbolcu 2 gol 1 asist yapmış, Luyindama'nın derbi öncesi 2 maç ceza alması camia tarafından da hiç hoş karşılanmamıştı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 16:54
  1. Ziraat Türkiye Kupası
  2. Luyindama
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray
  5. Yeni Malatyaspor

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