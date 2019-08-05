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Fatih Terim'e transfer şoku

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim; Fernando ve Ndiaye'den boşalan alana Chelsea'nin Fransız futbolcusu Bakayoko istemişti. Ancak bu transfer için kötü haber geldi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
Fatih Terim'e transfer şoku

Yeni sezon öncesi Galatasaray kadrosuna Luyindama, Seri, Emre Mor, Ozornwafor, kaleci Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük'ü transfer etmişti.

Fernandoyu Sevilla'ya gönderen ve kiralık olarak oynayan Ndiaye'nin de takımdan ayrılmasının ardından orta sahada boşluk yaşayan sarı kırmızılıların birçok yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Fatih Terim'in son olarak Chelsea forması giyen Tiemoue Bakayoko'yu istediği iddia edildi.

"Hayal kurmaya gerek yok"

Akşam'da yer alan habere göre; Bakayoko transferi için yetkililerin, "Hayal kurmaya gerek yok" açıklaması yaparken, Galatasaray'ın Fransa'da bir ön libero arayışına çıktığı ve Terim'i scout ekibiyle beraber ortak hareket ettiği bilgisi geldi.

Bakayoko hatırlanacağı gibi 15 Temmuz 2017 tarihinden Monaco'dan Chelsea'ye 40 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Chelsea formasıyla ilk senesinde çıktığı 43 maçta 3 gol atıp 3 asistlik performans sergilenmişti. Premier Lig'den bir sonraki sene ise Milan'a 5 milyon euro karşılığından kiralanmıştı. İtalya'da Milan formasıyla ise 42 resmi maça çıkarken 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
  1. Luyindama
  2. Seri
  3. Emre Mor
  4. Ozornwafor
  5. Okan Kocuk
  6. Şener Özbayraklı
  7. Ryan Babel
  8. Jimmy Durmaz
  9. Adem Büyük
  10. Tiemoue Bakayoko

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