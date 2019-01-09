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Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama: Bu kötülüklere alet olmayın

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 13:12
Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama: Bu kötülüklere alet olmayın

Fatih Terim'in sosyal medya heaabından yaptığı paylaşım şekilde;

Her mesleğin bir ahlaki ve her meslek sahibinin o ahlak çerçevesinde bir duruşu vardır. Bu duruş, kendi içinde sadece bilgi ve beceriyi değil; toplumsal değerleri ve vicdanı da barındırır. Okuduğunuz köşeleri, dinlediğiniz yorumları veya bilgi gibi size sunulanları da kendi ahlakınız ve vicdanınızla değerlendirirsiniz. Son zamanlarda dikkat çekmeye çalışan, 'gizli ajandası' için meslek ahlakını hiçe sayan, eleştiri/yorum adi altında iftira atmayı marifet gören, iftirasının inandırıcılığı için saldırgan ve küstah bir üslubu tercih eden, vicdanını cüzdanı ile eş değer gören ve 'ben gazeteciyim' diyenlere ancak renkleri farketmeksizin tüm taraflar karşı durulursa had bildirilebilir. Belki yine bilmezler, bilmek istemezler ama en azından kötülükleri ile silinirler. Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen. Onlar için en büyük ceza 'görmezden gelinmek, dikkat çekememektir'.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 13:12
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Sosyal medya

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