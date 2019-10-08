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Fatih Terim’den yönetime Ali Koç çıkışı! ‘Para yoksa ben öderim’

Türk Telekom Stadı’nda Koç grubuna ait bir restoran olduğunu ve bu anlaşmanın neden devam ettiğini soran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Paranız yoksa ben öderim" dedi.

08 Ekim 2019 Salı 12:13
Fatih Terim’den yönetime Ali Koç çıkışı! ‘Para yoksa ben öderim’

Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim kurumsal boyuta ulaştı, sportif yörünge şaştı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.

Polemik Terim'in tazminatıyla başladı

Milliyet'in haberine göre; her şey Ali Koç’un Terim’in TFF’den aldığı tazminatı dile getirmesiyle başlamıştı. Bunun üzerine Terim’in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı. Yaz dönemindeki bu tartışmaların ardından her şey unutulduğu düşünülüyordu ki, aslında ateşin küllenmediği görüldü.

Terim: Tazminat için paranız yoksa ben öderim

Galatasaray’ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı. Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim’in bunun üzerine Günay’a, “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dedi.

İkili arasındaki polemik

30 Ağustos tarihindeki bu görüşme sonrasında ise Ali Koç’un Terim için söylediği, “Sicili bozuk” sözü gündeme oturdu. Club Brugge maçı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında G.Saray Yönetimi buna karşılık vermeye çalışsa da, Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde basına açık antrenmanda şu ifadeleri kullanmıştı: “Ali Koç’un yaptığı açıklamalara İstanbul’a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim.”

Uçağa binmediler

Gençlerbirliği için Ankara’ya giden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yayındaki ekip, Fatih Terim’in, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” sözüne çok bozuldu. Terim’e destek vermeye çalışan sarı-kırmızılılar, bu şekilde kamuoyunun önüne atılmalarına tepki olarak takımın uçağına binmedi. Cengiz ve ekibinin bu pozisyonda Terim ile karşılaşmak istemedikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:13
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Fatih Terim
  5. Ali Koç
  6. Galatasaray
  7. Fenerbahçe
  8. Divan Restoranı
  9. Türk Telekom Stadı

YORUM YAZ

  • Mehmet GelberiMehmet Gelberi9 dk önce
    Terim yine egolarını tatmin etme çabasında.....yakında kovulur....

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