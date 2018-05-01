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Fatih Terim'den uyarı! 'Kutlama için erken...'

Galatasaray Teknik Direktörü Terim'in Beşiktaş galibiyetinden sonra oyuncularını hem kutladı hem de abartmamaları için uyardı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:55
Fatih Terim'den uyarı! 'Kutlama için erken...'

Soyunma odasında Terim şu mesajları verdi:Ligin en iyi takımlarından biri olan Beşiktaş'a karşı şampiyon gibi oynadınız. Güzel bir galibiyet aldık. Gösterdiğiniz mücadeleden dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi bunun tadını çıkartalım. Ama daha ligin bitimine 3 hafta daha var. Şampiyonluğu kutlamak için daha erken. Kalan haftalarda aynı mücadeleyi sürdürerek mutlu sona ulaşmalıyız. Yapacağımız hata pahalıya mal olur. Bir beraberliğin bile her şeyi mahvedebileceğini bilin.

270 DAKİKA VURGUSU...

Kalan 270 dakikada bizim en büyük avantajımız, kendi göbeğimizi kesecek durumda olmamız. İpleri elimizden kaçırmamak için aynı azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Şimdi bir gün dinlenin, sonra çalışmaya devam. Erken sevinip, hayal kırıklığı yaşamanın yıkıcı bir duygu olduğunu bilin. Final haftalarını büyük oyuncular her zaman büyük oynarlar. Bu konuda size güveniyorum. En büyük rakibimiz rehavet olur. Taraftarın kapıldığı şampiyonluk atmosferi sizi etkilemesin. Henüz şampiyon olmadık. Son düdüğe kadar mücadeleye devam.

FUTBOLCULAR KUPAYA İNANIYOR

Derbi galibiyeti sonrası G.Saraylı futbolcular da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şampiyonluğu ne kadar çok istediklerini bir kez daha gösterdi. Beşiktaş karşı etkili bir oyun oynayan ve attığı gol ile maçın kopmasına neden olan Rodrigues "Her şey bu kupayı kazanmak için" paylaşımında bulundu. Son dönemde Cim-Bom'un en formda oyuncularından biri olan stoper Denayer "Kaldı 3 hafta" diye mesaj gönderdi. Genç isim Sinan Gümüş ise yaptığı paylaşımda "Bravo takım. Hak ettiğimiz yerdeyiz, lideriz" notu düştü.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:55
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