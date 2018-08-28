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Fatih Terim'den transfer açıklaması: Modeste olmadı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor galibiyetini yorumladı.

28 Ağustos 2018 Salı 01:37
Fatih Terim'den transfer açıklaması: Modeste olmadı...

İşte Fatih Terim'in sözleri:

"Oyun başlangıcını saymazsak pek iyi değildik. Başlangıçtan devre sonuna kadar, ikinci yarıda özellikle iyi bir oyun oynadık. İyi bir mücadele sergiledik.

Görüldü ki oyuncular keyif aldılar oyundan. 65'te oyun durmasın diye itiraz eden oyuncularımdı. Bu duyguyu seviyorum."

"BELHANDA GİBİ, BECERİ İYİYDİ"

"Değişik mevkilerde düşündüğümüz oyuncular da başarılı oldu, Belhanda gibi. Taktiksel değişikliklerde olgunluk gösterme becerisi iyiydi. Lig maratonu bu. Buraları en az kayıpsız atlatmak bizim için çok önemli. Yarın öbür gün Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası olacak."

"TARAFTARIN DUYGULARIYLA OYNANIYOR"

"Bazen öyle şeyler yazılıyor ki, ailem de soruyor bana, 'Haberim yok' diyorum. Öyle olmuş ki bazı şeyler, kullanılanlar, kullananlar... En önemli şey Galatasaray taraftarının duygularıyla oynanması. Bu hoş bir şey değil."

"1 VEYA 2 TRANSFER! STOPER DEĞİL FORVET..."

"4 günümüz var transfer için. Çok şey değişebilir. Bütün scout ekibimiz, hepimiz, uğraşıyoruz. Modeste olmadı. Hukuki bir süreç olabilir, ağır bir yaptırım olabilir düşüncesi bizi şimdilik vazgeçirdi. İlk günden beri istediğimi söylemiştim. 1 veya 2 transfer.

Stoperde santrafor kadar ısrarcı olmayabilirim. Donk'u oraya kaydırabilirim ocak ayına kadar. Eren'in yanına veya 3'ü birden değişik tiplerle beraber uğraşıyoruz. Bir yandan da kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz. Rakiplerimizin kaybettiği hafta kazanmak keyifli" (Sporx)

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 01:37
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Alanyaspor
  5. Anthony Modeste

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