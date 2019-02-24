Fatih Terim'den TFF'ye tepki: Benim bildiğim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor maçı sonrasında konuştu.

Son dakikalarda Donk'u forvete koymaları ile ilgili konuşan Terim, "Hava toplarına vuramadığımız için ve son dakikalar da geldiği Ryan Donk'u ileriye aldık, yoksa benim totemlerim yoktur. Sonuna kadar bunların olacağını düşünüyorduk" dedi.

"Benim bildiğim derbiler pazar oynanır"

Derbinin Pazartesi günü oynanacak olmasına gönderme yapan teknik adam, "Oyuncularımı kutluyorum, bu klasik bir kutlama değil. Cuma sabah 09:00'da gelen bir takımdan bahsediyoruz. Benim bildiğim derbiler pazar oynanır ve biz pazar oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

İlerleyen dönemde Mitroglou ve Diagne'nin birlikte de oynayabileceğini kaydeden deneyimli hoca, "Bu galibiyet bize çok önemli bir moral oldu. Diagne ve Kostas ileride aynı anda oynayabilir, yeter ki ikisi istediğimiz gibi olsun. Bu hiç sorun değil." diye konuştu.