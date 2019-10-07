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Fatih Terim'den operasyon! Hedefteki 4 isim...

Ocak ayına kadar Galatasaray taraftarından sabır isteyen Fatih Terim, koşmayan, mücadele etmeyen ve sorumluluk almayan oyuncularını önce kulübeye çekecek daha sonra da satışına izin verecek.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:19
Fatih Terim'den operasyon! Hedefteki 4 isim...

Ankara'da Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da skordan çok sergilenmeyen futbol ve mücadele ön plana çıktı. Ki bu duruma isyan edenlerin başında da teknik direktör Fatih Terim geliyordu.

Tecrübeli teknik adam basın toplantısının büyük bir bölümünü oyuncularına ayırdı... Ve çok net mesajları vardı. Sözlerini hatırlatalım ve sonrasındaki planı anlatalım... "Sadece istemekle olmuyor. Bugün biz sadece istedik ama bazıların istediğini de pek sanmıyorum" diyen Terim, değişim düşüncesiyle ilgili de "Yakında hepsini görürsünüz. Benim oyuncularıma yakışmadı. Ocak ayına kadar Galatasaray da bu sabrı gösterecek" demişti.

Feghouli'ye dikkat

Peki sahada kimler vardı ve Terim'in işaret ettiği oyuncular kimlerdi? Kaleci Muslera'nın her maçta maçın adamı olduğu aşikar! Nagatomo disiplinli iyi çalışıyor ama hücumda üretkenliği yok.

Nzonzi, Andone ve Babel yeni transferler. Geriye kimler kalıyor? Mariano, Donk (ki Terim'in jokeri ve çok güvendiği isim), Belhanda, Feghouli. Bu oyuncular içerisinde de öncelikli olarak ön plana çıkan oyuncu kenara alınmasına da tavır koyan Feghouli... Geçen sezon şampiyonluğun mimarı olan oyuncudaki düşüş dikkat çekici. Ancak Terim'in işaret ettiği sadece bir kişi değil. Performansa dayalı Belhanda, Nagatomo ve Mariano da operasyona uğrayabilir.

KAYNAK:TÜRKİYE

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:19
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