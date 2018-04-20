Fatih Terim'den neşter! Tam 10 futbolcunun biletini kesti

Türkiye Kupası'na şok bir şekilde veda eden Galatasaray'da Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu.

Tecrübeli hoca forma şansı verdiği isimlere büyük tepki göstermiş ve operasyon sinyali vermişti. Alınan bilgilere göre Fatih Terim sezon sonunda 10 futbolcuyla yolları ayıracak. Kara listede sürpriz isimler de bulunuyor.

LATO VE YASİN'E YENİ SÖZLEŞME YOK

Terim, Akhisar yenilgisinin ardından isim vermeden eleştirdiği Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve Ahmet Çalık'in biletini kesti. Sözleşmesi sona erecek olan Latovlevici ve Yasin Öztekin'le de masaya oturulmayacak.

TOLGA CİĞERCİ'Yİ KADROYA ALMADI

Dün Alanya maçının kadrosunu açıklayan Terim'in Tolga'yı kafile dışında bırakması da dikkat çekti. Bu 5 ismin dışında Carrasso, Eray, Tarık, Hakan Balta ve Koray Günter'le de sezon bitimiyle birlikte yollar ayrılacak.

SİNAN'LA İLGİLİ KARAR LİG SONUNDA

Fatih Terim'in ayrıca sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'le ilgili kararı lig bitimine bıraktığı öğrenildi. Başarılı hocanın Selçuk İnan ve Maicon'un performansından da son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Takvim