Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Fatih Terim'den neşter! Tam 10 futbolcunun biletini kesti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'a yarı finalde elenen Galatasaray'da yeni sezon öncesi takımdan gönderilecek futbolcular belirlendi.

20 Nisan 2018 Cuma 11:44
Fatih Terim'den neşter! Tam 10 futbolcunun biletini kesti

Türkiye Kupası'na şok bir şekilde veda eden Galatasaray'da Fatih Terim'in maç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu.

Tecrübeli hoca forma şansı verdiği isimlere büyük tepki göstermiş ve operasyon sinyali vermişti. Alınan bilgilere göre Fatih Terim sezon sonunda 10 futbolcuyla yolları ayıracak. Kara listede sürpriz isimler de bulunuyor.

LATO VE YASİN'E YENİ SÖZLEŞME YOK

Terim, Akhisar yenilgisinin ardından isim vermeden eleştirdiği Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve Ahmet Çalık'in biletini kesti. Sözleşmesi sona erecek olan Latovlevici ve Yasin Öztekin'le de masaya oturulmayacak.

TOLGA CİĞERCİ'Yİ KADROYA ALMADI

Dün Alanya maçının kadrosunu açıklayan Terim'in Tolga'yı kafile dışında bırakması da dikkat çekti. Bu 5 ismin dışında Carrasso, Eray, Tarık, Hakan Balta ve Koray Günter'le de sezon bitimiyle birlikte yollar ayrılacak.

SİNAN'LA İLGİLİ KARAR LİG SONUNDA

Fatih Terim'in ayrıca sözleşmesi bitecek olan Sinan Gümüş'le ilgili kararı lig bitimine bıraktığı öğrenildi. Başarılı hocanın Selçuk İnan ve Maicon'un performansından da son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:44
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Teleset Mobilya Akhisarspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Media Markt 63. mağazasını Maltepe'de açıyor!
    1. Media Markt 63. mağazasını Maltepe'de..
    2. Vodafone global ödülleri topladı
    3. Metruk binada 'anti tank' başlığı..
    4. Bu terasa çıkmak cesaret istiyor!
    5. "Muud Sahne" için başvurular başladı
    6. Cuma Hutbesi: “Yarınlarımızın ümidi..
    7. Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
    8. Kılıçdaroğlu milletvekili bile..
    9. Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz görüşme!..
    10. Bakan Mehmet Özhaseki oy tahminini..
    11. Dışişlerinden Yunanistan açıklaması!
    12. Fatih Portakal üzüldü: "Liderini..
    13. Albaraka Türk'e iki ödül birden
    14. CHP'li Yılmaz'ın adaylığını duyan..
    15. KİPTAŞ sosyal konuta ağırlık verecek
    16. İTO'nun meclis başkanı belli oldu
    17. Fetullah Gülen olsam?
    18. CHP'li Öztürk Yılmaz'ın sicili kabarık
    19. Ve resmen açıklandı! Sezon sonu görevi..
    20. Terim'in cezası açıklandı!
    ABD YPG'ye güvence verdi: Biz de saldıracağız
    ABD YPG'ye güvence verdi: Biz de saldıracağız
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu
    Türkler yaptı! İlk müşteriler ABD ordusu ve NASA oldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..
    Hangi ilimizde hangi Allah dostu var? İşte evliyalar haritası..