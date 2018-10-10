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Fatih Terim'den neşter! Belhanda'nın yerine...

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, gençlik rüzgarına Atalay Babacan'ı da dahil ederken, onu Belhanda'nın yerine hazırlıyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
Fatih Terim'den neşter! Belhanda'nın yerine...

Atalay için Antalya deplasmanı çok özel geçti. Çarşamba günü Porto ile yapılan UEFA 19 Yaş Altı Gençlik Ligi'ndeki maçta 90+3'te güzel bir gol atarak beraberliği getiren Atalay Babacan için hafta sonundaki Antalyaspor deplasmanı da çok özeldi.

Atalay önce U21 takımıyla sahaya çıktı, 10 numara formasıyla 90 dakika oynadı. 13.00'te başlayan bu maçtaki görevinin ardından A takıma geçen Atalay, burada da 21 kişilik kadrodaydı. Terim'in genç yeteneği kadroya dahil ederek, "Senin sıran geliyor. Kendini hazırla" mesajı verdiği belirtildi.

Terim'in 18 yaşındaki futbolcuyu kazanma arzusunun altında ise Belhanda'nın performansındaki soru işaretleri yatıyor. Faslı futbolcudan tam olarak istediği verimi alamayan Fatih Hoca'nın, bundan böyle yavaş yavaş genç oyuncuya şans vereceği belirtildi.

Terim ilk olarak yaz kampına katılan Yunus Akgün'e zaman zaman şans verirken, Ozan Kabak ligde 3 maçta 11'de forma giyerek performansıyla büyük beğeni topladı. Müthiş oyun zekası, tekniği ve yeteneği ile Atalay Babacan'ın takıma çok şey katabileceği düşünülüyor. Atalay, Terim'in üzerine titrediği 2000 jenerasyonun en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 10:36
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