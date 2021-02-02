Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e övgü

Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmayı değerlendirdi.

''İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum''

''Tabii üç günde bir top oynamak kolay değil bu yoğun tempoda. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, oyuncularımı kutluyorum. Bugün için analiz yapacak olursak, top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız. Bu bizim için sevindirici. Bir diğeri de iyi oynuyoruz. Bazen hatalarımız oluyor, direkt oyunlarda sıkıntılarımız oluyordu ama şimdi onda da başarılıyız.''

''Mostafa Mohamed çok yetenekli bir santrfor''

''Mostafa Mohamed çok yetenekli bir santrfor. Öğreneceği çok şey var ama bize faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı, kafa vuruşları onun önemli meziyetlerinden biri. Galatasaray iyi oynuyor, iyi gidiyor, daha da iyi olacak inşallah.''

''Yeni transferler bize dinamizm katacak''

''Takım içindeki beraberlik bizim için sevindirici. Biz herkesten faydalanmayı düşünüyoruz yeni transferlerden. Prosedürler var. Bir gün geciktiği için Yedlin'i bugün kullanamadık ama en kısa zamanda hep beraber olacağız. 5 tane genç oyuncu katıldı. En yaşlısı sağ bek DeAndre Yedlin... Bize dinamizm katacaklar. Ayrıca teknik heyet olarak bize de daha fazla imkan, daha evvel olmayan mevkilerdeki zorlukları da aşmamızı sağlayacaklar. Alternatif olarak bize yardımcı olacaklar.''