  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e övgü
Spor

Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e övgü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazanılan Medipol Başakşehir maçının ardından verdiği demeçte Mostafa Mohamed'in iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 22:25:00 -
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e övgü

Galatasaray sahasında Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken teknik direktör Fatih Terim de karşılaşmayı değerlendirdi.

''İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum''

''Tabii üç günde bir top oynamak kolay değil bu yoğun tempoda. İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum, oyuncularımı kutluyorum. Bugün için analiz yapacak olursak, top bizdeyken tehlikeli bir takımdık. Şimdi top rakipteyken de tehlikeli bir takımız. Bu bizim için sevindirici. Bir diğeri de iyi oynuyoruz. Bazen hatalarımız oluyor, direkt oyunlarda sıkıntılarımız oluyordu ama şimdi onda da başarılıyız.''

''Mostafa Mohamed çok yetenekli bir santrfor''

''Mostafa Mohamed çok yetenekli bir santrfor. Öğreneceği çok şey var ama bize faydalı olacağını gösterdi. Keşke kafa vuruşu gol olsaydı, kafa vuruşları onun önemli meziyetlerinden biri. Galatasaray iyi oynuyor, iyi gidiyor, daha da iyi olacak inşallah.''

''Yeni transferler bize dinamizm katacak''

''Takım içindeki beraberlik bizim için sevindirici. Biz herkesten faydalanmayı düşünüyoruz yeni transferlerden. Prosedürler var. Bir gün geciktiği için Yedlin'i bugün kullanamadık ama en kısa zamanda hep beraber olacağız. 5 tane genç oyuncu katıldı. En yaşlısı sağ bek DeAndre Yedlin... Bize dinamizm katacaklar. Ayrıca teknik heyet olarak bize de daha fazla imkan, daha evvel olmayan mevkilerdeki zorlukları da aşmamızı sağlayacaklar. Alternatif olarak bize yardımcı olacaklar.''

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ilk değil! ABD'den skandal Türkiye paylaşımı
Gündem

Bu ilk değil! ABD'den skandal Türkiye paylaşımı

Teröristlerin hamisi olan ABD, Türkiye'ye olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'ye küstah bir göndermede bulunan ABD do..
'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar
Gündem

'Bana teşkilatın numarasını verin' verin diyen kurye hakkında yeni karar

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılan bir denetim sırasında polislere direnen ve birini arayarak "Bana teşkilatın numarasını verin" sözlerini ..
Bölgede ortam yangın yeri! ABD kritik mevziyi kaybediyor
Dünya

Bölgede ortam yangın yeri! ABD kritik mevziyi kaybediyor

Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen darbeyi yorumlayan uzmanlar, ABD'nin Çin karşısında önemli bir mevziyi kaybetme tehlikesi yaşadığını ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay