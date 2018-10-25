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Fatih Terim'den maç sonu yorumu: Galibiyeti hak etmedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 02:44
Fatih Terim'den maç sonu yorumu: Galibiyeti hak etmedik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke ile oynadıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

FATİH TERİM: "AÇIKÇASI DİRENDİK..."

Schalke karşısında özellikle ikinci yarı direndiklerini vurgulayan Fatih Terim, "Bir puan bizim için şans, eğer varsa... Tabii ki düşüncemiz bu değildi ama istemediğimiz şeyler de saha içerisinde gelişti. Belli bir süre sonra eşleşmeyi doğru yapabildik, küçük bir değişiklik yaptık, doğru eşleşmeleri bulduk ama bu kez de hücuma çıkarken çok top kaybı yaptık. Bu seviyelerde bunları cezalandırıyorlar. Açıkçası direndik. İlk yarı belki iyi başladık, Garry'nin şutu, Eren'in pozisyonu, topu tutmamız... İkinci yarı kaybedebilirdik." dedi.

"MUSLERA VE OZAN'A TEŞEKKÜR ETMEK LAZIM"

Galatasaray'da iyi oynayan iki ismi ön plan çıkaran Fatih Terim, "Muslera'ya teşekkür etmek lazım. Ancak en büyük teşekkürü 18 yaşındaki Ozan aldı." ifadelerini kullandı.

"BOŞUNA CEPHANELİK DEMEMİŞİZ"

Maçla ilgili değerlendirmelerine devam eden sarı-kırmızılı teknik adam "Schalke'nin kolay takım olmadığını söylemiştim. Su 1 puan bizi ayakta tuttu. Hala üst sıralar bize açık. Taraftarımız yanımızda durdu, boşuna cephanelik dememişiz. Hepsine teşekkür ederiz ve biz de direndik. İkinci yarı için söyleyeceğim bir şey yok, sadece direndik diyebiliyorum." açıklamasını yaptı.

"SELÇUK İNAN'I ALACAKTIM AMA..."

Erken değişiklik yapmayı düşündüğünü söyleyen Terim, "Bu bizim oyunumuz değil. Maçın 15. ve 20. dakikasında hamleler yapmak istedim ama Selçuk İnan'ı koyabilirdim onun da 75-80 dakika oynaması bu haliyle çok zor. Eğer bu 1 puan sizin yarışta tutuyorsa ve bu seyirciyle direniyorsanız, 3 puanda alacağınız zamanlar olacaktır." şeklinde konuştu.

"3 PUANI ALSAK İYİ OLURDU AMA HAK ETMEDİK"

Galibiyeti hak etmediklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "3 puanı alsaydık sıralama açısında iyi şeyler olacaktı ama açıkçası galibiyeti hak etmedik. Golü yeseydik fark da olabilirdi." dedi.

"BİRAZ ZAMAN İHTİYACIMIZ VAR"

Sarı-kırmızılı camiaya mesaj yollayan Fatih Terim, "Galatasaray taraftarı ve Türk futbolseverler şunu bilmeli, yavaş yavaş değişeceğiz. Galatasaray burada birçok maçı rakibe baskı yaparak, alanı daraltarak seyircisiyle kazandı. Biraz zamana ve değişikliğe ihtiyacımız var. Bunu da zaman içerisinde yapacağız." açıklamasını yaptı.

Terim, Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco için ise "Domenico Tedesco'yu da tebrik ederim. İyi bir takımı olduğunu söylemiştim. Tedesco ileride iyi bir antrenör olacaktır." ifadelerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 02:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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