Fatih Terim'den maç sonu yorumu! '400. maçımda iyi bir oyun ve kupa isterdim ama nasip değilmiş'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Kupa'yı Akhisarspor'a kaptırdıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maç sonrasında seramonide Akhisar'ı alkışladıklarını belirten Terim, "Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken en doğal şeylerden biri. Hazır bu sene, herkesin daha fazla centilmenlik mesajı verdiği bugünlerde, bize yakışan budur. Oyuncularıma beklemelerini ve kupayı aldıktan sonra alkışlamalarını rica ettim, hep beraber dizildik. Doğrusu da bu olmalıdır. Biz pek alışkın değiliz tabii, genel olarak almaya alışkınız." ifadelerini kullandı.

"BAZI POZİSYONLAR VAR'A AÇIK DEĞİL"

Maçtaki tartışmalı VAR kararı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, "Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR'ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne seyredersiniz. Kararınız kesin olmalıdır" diye konuştu.

Bir an önce transfer yapmaları gerektiğini vurgulayan Fatih Terim, "Lig başlıyor, çok çabuk aksiyon almamız lazım. 400. maçımda iyi bir oyun ve kupa isterdim ama nasip değilmiş" dedi