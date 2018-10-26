THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Fatih Terim'den Kabak'a özel tebrik!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile 0-0 berabere kalırken Muslera ve Ozan Kabak performanslarıyla göz doldurmuştu.

26 Ekim 2018 Cuma 14:27
Fatih Terim'den Kabak'a özel tebrik!

Ligde son oynanan Bursa maçında penaltıya sebebiyet verdiği için eleştirilen Ozan Kabak’ı Serdar Aziz’in yokluğunda Schalke 04 önünde ilk 11’de sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, maç sonu öğrencisini özel olarak tebrik etti. Muslera hariç takımdaki diğer oyuncular vasat performans gösterirken, ayakta kalan ve mücadele eden Ozan’ın performansından oldukça memnun kalan deneyimli çalıştırıcı, genç oyuncuyu maç sonu özel olarak tebrik etti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Ozan’ın bu şekilde oynamaya devam ettiği sürece ilk 11’in değişilmez ismi olacağını belirten İmparator, “Harika bir performans ortaya koydun. Bazı maçlarda hata da yapsan sana forma şansı tanıyacağım. Kendine güvenini hiç kaybetme… Bu şekilde çalışmaya devam edersen, önün çok açık” ifadeleriyle oyuncusunu yücelttiği kaydedildi.

SCHALKE 04 MAÇINDA SAHANIN EN İYİSİYDİ!

Ozan Kabak, Schalke 04 karşısında maçın topla en fazla buluşan, en fazla isabetli pas sayısına ulaşan, en fazla pas arası ve uzaklaştırma yapan oyuncusu olmuştu. Opta'ya göre Ozan 96 kez topla buluşurken yüzde 93'ü isabetli olmak üzere 65 isabetli pas yapmıştı. Girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sinden başarılı olan genç futbolcu 7 kez pas arası 7 kez de uzaklaştırma yapmıştı. Ozan bu performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki o gece oynanan tüm maçlarda en fazla pas arası yapan isimdi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:27
  1. Bursa
  2. galatasaray
  3. fatih terim
  4. şampiyonlar ligi
  5. schalke
  6. Ozan Kabak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Suudiler para saçarak Kaşıkçı olayını örtbas ediyor'
    1. 'Suudiler para saçarak Kaşıkçı olayını..
    2. Mesut'tan 'Payitaht Abdülhamid'li mesaj
    3. Binali Yıldırım'a fahri doktora takdimi
    4. Süleyman Soylu'dan maaş açıklaması:..
    5. ‘2023 Eğitim Vizyonu’na eğitimcilerden..
    6. Aynı hataya düşmeyin! Evin halini..
    7. Daşgün ile anlaşma sağlandı!
    8. 'Galatasaray bizim için çıkış maçı..
    9. Köprü ve otoyol gelirleri açıklandı
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Bedelli askerler için yemin töreni..
    12. Suriye sınırında "Özel Güvenlik..
    13. 3. Havalimanı ulaşım güzergahları..
    14. Filistinlilere uyarı: Mülklerinizi..
    15. ÇAYKUR eylül ve ekim yaş çay..
    16. Eskişehir ve Manisa Şehir Hastaneleri..
    17. Alpet’e sosyal sorumluluk ödülü
    18. MHP’den ‘ittifak’ açıklaması: Şimdi..
    19. Amasya'da 3 yaşındaki çocuğu terlikle..
    20. İngiliz kadın askerler artık sıcak..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş