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Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda uçurum var"

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, istedikleri forvetlerin maliyetiyle kulübün vereceği rakamlar arasında büyük fark olduğunu açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 09:47
Fatih Terim'den itiraf! "Aramızda uçurum var"


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında forvet transferinin zor olacağını dile getirdi, "Ya elimizdekilerle yetineceğiz veya altyapıdan çıkaracağız" diye konuştu.

Bazı kongre üyeleri ile geçtiğimiz günlerde Maslak Hilton Otel'de kahvaltıda bir araya gelen Terim'in, 3 saat süren buluşmada çok önemli tespitlerde bulunduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, transfer konusunda olumsuz bir tablo çizerek, "Devre arasında transfer etmeyi düşündüğümüz oyuncularla aramızda uçurum var. Bu rakamları bizim karşılamamız çok zor. Üstelik UEFA konusunda önümüzde bazı kısıtlamalar var. Bu nedenle işimiz kolay değil. Elimizdeki ile yetineceğiz veya altyapıdan çıkaracağız. Altyapıya büyük önem veriyoruz. Geldiğim günden beri gözüm burada. Golcü alamazsak, altyapıdan alternatif çıkarırız" diye konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adamın, 2+3 senelik anlaşması ve alacağı ücret konusunda ise, "Ben Galatasaray ile yaptığım hiçbir sözleşmede ne rakamı yazdım ne de sözleşmenin süresini... Bu kulübümün takdiridir" dediği belirtildi.

Terim'in kahvaltıda birlikte bulunduğu kongre üyelerine, takımın son durumu hakkında bilgi verdiği ve yaşanan son gelişmeler konusunda bilgi aktardığı dile getirildi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 09:47
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