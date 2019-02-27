Fatih Terim'den İstiklal Marşı açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor'a 4-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "Maçın analizi bir tarafa, son dörde kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun ve bunu en iyi de futbolcuların bilmesi lazım. Herhalde turu geçtiğimizi zannettiler. Futbol hepimiz için böyle hoş bir şey. Ne olursa olsun, oynayan oyuncuların bu maçı buraya getirmemesi gerekiyordu." dedi.

Terim'den İstiklal Marşı göndermesi

Galatasaray'ın 11 yabancı futbolcuyla bazı maçlara çıkmasının ardından "İstiklal Marşı okuyacak oyuncu yok" yorumlarına gönderme yapan Fatih Terim"Konuşulacak konu, burada İstiklal Marşı'nı oynayacak 9 oyuncu vardı, mevzu onu yapmaktı." ifadelerini kullandı.