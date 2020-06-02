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Spor

Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa Hayır’ mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:22:59 -
Fatih Terim’den ’Irkçılığa Hayır’ paylaşımı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ’Irkçılığa Hayır’ mesajı verdi.


ABD’de polis memuru Derek Chauvin’in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden siyahi vatandaş George Floyd’un ölümünün ardından birçok isimden ırkçılık karşıtı mesajlar geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu olaya sessiz kalmayanlar arasında. Tecrübeli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından karartılmış bir fotoğraf paylaşarak altına da İngilizce; "SayNoToRacism" yani; "Irkçılığa Hayır De" mesajı düştü.

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