Fatih Terim'den iki yıldıza çok sert uyarı!

Real Madrid maçı öncesi özellikle Seri'yle Belhanda’yı sık sık uyaran ve her iki futbolcusundan kolay top kaybı istemeyen Fatih Terim, 1-0 kaybedilen mücadele sonrası resmen çıldırdı.



Seri ve Belhanda'ya uyarı!

İlk 45 dakika sonunda tam 22 top kaybı yapan Seri – Belhanda takımın mücadele gücünü düşürürken, yenilen golün yine orta sahada yapılan basit pas hatası sonucunda gelmesi tecrübeli teknik adamı isyan ettirdi. Real Madrid’in geçiş oyununu iyi yaptığını, gollerin de çoğunu buradan bulduğunu söylemesine rağmen Seri ve Belhanda’nın oyun içinde akıllı davranmamaları Galatasaray’a pahalıya mâl olurken, Terim’in maçtan sonra iki futbolcusunu;



“Pas hataları konusunda sanırım bir şey söylememe gerek yok, durumu kendiniz de biliyorsunuz fakat beni en çok sinirlendiren şey Mariano ve Nagatomo’ya yardım etmemeniz. Top rakibin ayağındayken N’Zonzi’yi yalnız başına bıraktınız, kanat beklerine gereken desteği vermediniz, Luyindama çoğu kez Hazard’la, bire bir mücadele etmek zorunda kaldı, hele Valverde elini kolunu sallayarak Rodrygo’yla birlikte Nagatomo’yu sık sık tek yakaladı, pas hataları bir yere kadar ama takım defansına yardım etmemenizi affedemem” sözleriyle tabiri caizse haşladığı öğrenildi.