Fatih Terim'den Ghezzal tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile oynanacak rövanş öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde;

İlk maçta 3'lü oynadık, 4'e döndük. Arkadaşlar, bir strateji yaparsanız, bu da onlardan bir tanesiydi. Oyunu tutmak istedik. Daha az pozisyon vermek istedik. Bunu 15-20 dakika düşündük. 17. dakikada normal düzene döndük. Bizde bir huy vardır, o gün değişik olan neyse, ona gönderme yapılır. Kazansanız, dahi olursunuz. Çok sık konuşmadığımız için sanırım bazı şeyleri yanlış anlıyoruz. Ya da söylenenlere inanıyoruz.

Bu bana denk gelir ama ben şikayet etmem

Mayıs'tan sonra olanlara iyi bakmak lazım. 11 oyuncu kaybettik. Mali sıkıntılar, UEFA'nın cezalandırması nedeniyle 3 sene oyuncu kiraladık. Bu bana denk gelir ama ben şikayet etmem. Belhanda, Donk, Linnes, Okan, Şener ve bizle de değil. Toplam 11.

Oğulcan'a lisans vermediler

Birdenbire de Oğulcan'a lisans vermediler. Yedlin ve Emre Akbaba da korona oldu. Olduk 13-14. Sağ bek yok, orta saha sıfır. Bir tane var Aytaç! O da 6 numara değil, 8 numara Ben bunları demedim, demiyorum da.

Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin

Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı. Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro!

75. saniyede gol yedik, ne çalıştıysak oradan yedik

Biz 3 seneden vazgeçmedik. Hiçbir zaman da böyle bir şey demedim. Belki de kimsenin başına gelmeyecekler şeyler, benim başıma geldi. 75. saniyede gol yedik, ne çalıştıysak oradan yedik. 3-1'e kadar PSV'nin pozisyonu yok ama biz pozisyon bulmakta zorlandık.

Önceki sene Galatasaray sizlere göre en iyi oynayan takımdı

"İki sene şampiyon olduk. Türkiye Kupası ve Süper Kupayı aldık. 8 galibiyetle gelirken, pandemi çıktı. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. İki golle şampiyonluğu kaybettik. Önceki sene Galatasaray sizlere göre en iyi oynayan takımdı. Pandemi nedeniyle istikrarı kaybettik, buralara da çok girmek istemiyorum."

Van Aanholt da sol bekimiz

"Boey yeni sağ bekimiz, Alex de Rumen orta saha oyuncumuz, Van Aanholt da sol bekimiz. 20-25 yaş arası yetenekli oyuncularımız olacak. Ben, ekibim ve scoutlarımızın uzun zamandır izlediği oyuncuları almaya devam edeceğiz. Rakamlarımı da dikkatli izleyin."

Morutan çok iyi bir futbolcu

"Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. Bize haber yollamış, ben de izledim. Makul bir paraya herhalde Galatasaray'a yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan biri. O zevki de daha önce abileri burada verdi."

Rachid Ghezzal'ı reddetmedim

"Rachid Ghezzal'ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor."

Fernando Muslera: "Talihsiz bir maç yaşadım

Fernando Muslera: "Talihsiz bir maç yaşadım. Kalecilerin kariyerlerinde bu tip şeyler olabiliyor. Böyle olsun istemezdim. Pek çok destek mesajı aldım. Türkiye'deki kalecilerle sürekli görüşüyorum. Çıkarmam gereken dersleri aldım. Başta hocam, taraftarlar ve herkes bana destek verdi. Benim için en büyük kâr bu oldu. Fizik ve mental olarak hazır geldim. Önemli bir şampiyonadan çıktım, maç oynadım ve bir haftada pek çok şey kaybetmezsiniz. Kalecilerin ve futbolcularsın hayatında bu tip maçlar olabiliyor. Daha iyi olmak için bu maçlardan da ders almak lazım."