Fatih Terim'den galibiyet yorumu: Ryan Donk kafayı donk diye vurdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini kaydeden Terim, "Ne söylemek isterim, Porto'dan sonra 72 saat geçmeden hem seyahat, hem mağlubiyet, hem yorgunluk... Buna rağmen oyunun tek hakimi Galatasaray. Kalemizde pozisyon da hatırlamıyorum, varsa bile o kadar olacak" diye konuştu.

''KRİTİK 3 PUANDI''

Tecrübeli teknik adam, "Yine deplasmanda 'Kazanamıyoruz' diye düşünen bir oyuncu topluluğu, haklılar. Ancak oyuncularımı kutluyorum. Kritik 3 puandı, Porto'dan taraflı tarafsız beğeniyle döndük. Bu dönüşte galibiyet hediye etmemiz lazımdı" ifadelerini kullandı.

Donk ve Maicon'u forvete koymasına değinen teknik direktör, "Antalyaspor bizi yense lider olacaktı ama sahada böyle bir görüntü yoktu. Birini koyduk, o da 'Donk' diye kafa vurdu. Gole kadar 30 orta yapmışız. Buna bir formül bulmamız gerektiğini düşündük. Maicon'u bir maçta daha koymuştuk. Donk'u da ileri attık, o da ortaya 'Donk' diye kafa vurdu. Yavaş yavaş takım oluyoruz, bu sene inşallah daha da iyi şeyler yapacağız" dedi.

(Sporx)