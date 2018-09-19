Fatih Terim'den galibiyet açıklaması: Enteresan bir sonuç oldu

İşte Fatih Terim'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı değerlendirmeleri:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Seyircileri tebrik ediyorum. Galatasaray iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray layık olduğu yerde. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına yakışır bir şekilde başladı. Buraları seviyoruz, kalmak istiyoruz.

"OYUN BOYUNCA ÇOK POZİSYON BULDUK"

"Oyun planımız içerisinde maça iyi başlamak vardı. Bunu bencerdik. Zaman zaman bitesi yükseltip alçaltarak ikinci yarıya daha konsantre girdik. Oyun boyunca çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum. İkinci yarı onların değişikliğine biz de bir cevap verdik ve sonra rahatladık. 10 kişi kalınca da kısa süre vardı ama böyle yerde 2-0'dan 2-2 olabilir."

"ENTERESAN BİR SONUÇ OLDU, İLK KEZ 3 YEDİLER"

"Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir giriş oldu. Takım bütünlüğünü hiç bozmadılar. Bu da beni sevindirdi. Enteresan bir sonuç oldu. Bu sezon ilk kez 3 gol yedi Lokomotiv. 7 maçta 5 gol yemişlerdi. 7-8 tane daha pozisyonumuz vardı."

"KEYİF ALIYORUM, HERKES ALACAK"

"Yavaş yavaş havaya giriyoruz. Ben keyif alıyorum. Herkes de keyif alacak inşallah. Seyircimiz güzel hazırlanmıştı. Onlara teşekkür ediyoruz buradan."

(Sporx)