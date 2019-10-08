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Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız yoksa öderim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'inKoç grubunun işletmesindeki “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’ndan çıkarılmasını istediği ve 2. Başkan Yusuf Günay’a Kayseri dönüşü “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dediği öne sürüldü.

08 Ekim 2019 Salı 11:17
Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız yoksa öderim

Fenerbahçe Başkanı’nın Terim’in tazminatıyla ilgili söylemiyle başlayan gerilim, farklı boyutlara geldi. Terim'in, Koç grubunun işletmesindeki “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’ndan çıkarılmasını istediği ve 2. Başkan Yusuf Günay’a Kayseri dönüşü “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dediği iddia edildi.

Fatih Terim ile Ali Koç arasındaki gerilim kurumsal boyuta ulaştı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet birçok yönden iki camiayı yarıştırır ancak son dönemde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasındaki gerilim sonrasında iş ilginç boyutlara ulaştı.
Koç’un Terim’in TFF’den aldığı tazminatı dile getirmişti. Bunun üzerine Terim’in avukatı buna karşılık vermiş, ancak Fenerbahçe başkanı geri adım atmamıştı.

Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre Galatasaray’ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı “Divan Restoranı”nın Türk Telekom Stadı’nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlattı.

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı-kırmızılı yönetici ise Divan Lokantası ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi. Terim’in bunun üzerine Günay’a, “Eğer tazminat için paranız yoksa ben öderim” dedi.

‘Sicili bozuk tartışması'

30 Ağustos tarihindeki bu görüşme sonrasında ise Ali Koç’un Terim için söylediği, “Sicili bozuk” sözü gündeme oturdu. Club Brugge maçı öncesinde yaşanan bu olay sonrasında Galatasaray Yönetimi buna karşılık vermeye çalışsa da, Fatih Terim, F.Bahçe derbisi öncesinde basına açık antrenmanda şu ifadeleri kullanmıştı: “Ali Koç’un yaptığı açıklamalara İstanbul’a dönünce bakacağımı ve değerse cevap vereceğimi belirtmiştim. Baktım ve değmeyeceğine karar verdim. Bu yüzden bir cevap vermedim. Eğer cevap vermeye değseydi verirdim.”

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:17
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Fatih Terim
  4. Galatasaray

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