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Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

28 Eylül 2018 Cuma 23:04
Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması

Fatih Terim, aldıkları galibiyeti değerlendirirken, sakatlanarak çıkan Emre Akbaba hakkında da bilgi verdi.

Maça iyi başladıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam ''İlk dakikada öne geçebilirdik. Frikik ve direkle başladık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Üçüncü bölgede daha çabuk ve isabetli paslarla birçok pozisyon bulduk. İlk golü bulsak maçın skoru farklı olacağı için ama maalesef son vuruşlarda başarılı olamadık. Bunu teknikle, beceriyle nasıl ifade edeceğiz bilmiyorum. 10 veya üstü önemli pozisyonumuz var. Hafif kalp çarpıntılı, hafif isyanlı bir zaman geçirdik. Bizim veya bizim gibi takımların en önemli kırılma noktası goldür'' ifadelerini kullandı.

3 puanın önemli olduğunu söyleyen Terim ''Bugün önemli olan 3 puan ama bunun yanında sabırla, düşünceyi bozmadan kabullenmemek, gol için devamlı atak halinde olmak'' şeklinde konuştu.

EMRE AKBABA AÇIKLAMASI

Porto maçı öncesi sakatlık ve eksiklerin sorulması üzerine Fatih Terim''Emre'nin durumu yarın sabah belli olacak. Yarın MR çektirip bakacaklar. Biz de hasar tespitimizi yapıyoruz. Ndiaye maalesef çok ihtiyacımız olan bir Porto maçında oynayamayacak. Onun yerine oynayacak oyuncumuz inşallah onu aratmayacaktır'' dedi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:04
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