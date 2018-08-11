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Fatih Terim'den çok sert tepki: İki taraf için söylüyorum...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:45
Fatih Terim'den çok sert tepki: İki taraf için söylüyorum...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söylerken, saha zemini için tepki gösterdi.

Tecrübeli teknik adam ilk olarak zemin konusunda konuşurken ''Her şeyi daha iyi yapmak için herkesin uğraştığını biliyorum ama Allah aşkına bu zeminlerde, bu çocuklar ne yapsınlar? İki taraf için söylüyorum. Bu sahada oynatmıyorum diyecek bir merci yok mu? Biraz daha dikkat edemez miyiz ya? Bu çok zor bir şey mi? 2018 yılındayız, yani kelime bulamıyorum... Yayıncı kuruluş içinde aynı şeyi söylüyuorum. Kaliteli zeminde kaliteli futbol oynanır. Milyon dolarlar verilen futbolda sahaların iyi olması gerekir'' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, 3 puanın da mutluluk verdiğini söylerken ''3 puan güzel, oyuncularımın mücadelesinden de memnunum. Fobi, mobi, bir de o var. Onları da geçtik Allah'a şükür'' dedi.

(Sporx)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:45
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. Ankaragücü
  4. Zemin saha

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