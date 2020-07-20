Fatih Terim yepyeni bir sayfa açacak

Bu sezon umduğunu bulamayan Galatasaray'da gözler artık yeni sezona çevrildi. Süper Lig'in 33'üncü haftasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar 8 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 24. haftada Gençlerbirliği'ne karşı alan Galatasaray, o günden beri rakiplerini mağlup edemiyordu. Corona virüsü pandemisi sebebiyle lige verilen arayla beraber Galatasaray'ın 3 puan hasreti toplam 139 güne ulaşmıştı. Cumartesi akşamı Göztepe galibiyetiyle puanını 55'e yükselten ve moral bulan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren beyaz sayfa açarken, yeni sezon için yapılanma çalışmalarını da hızlandıracak.

AVRUPA'YI TARAYACAK

Şimdiden hazırlıklara başlayan teknik direktör Fatih Terim, "Gelecek planlamasını doğru yapmamız lazım" ifadesini kullanırken tecrübeli hocanın, gelecek vaat eden genç yeteneklerden oluşan bir kadro kurmayı düşündüğü öğrenildi. Göztepe karşısında Yunus Akgün attığı golle formaya göz kırptı ve Terim'in planları arasına girdi. 2020-21 sezonu öncesi Yunus'un yanı sıra Emin Bayram, Süleyman Luş ve Ali Yavuz Kol başta olmak üzere gençlerle özel çalışmalar yapılıp takıma uzun vadede fayda sağlanması hedeflenecek. Ayrıca Türkiye ve Avrupa çapında taramalar yapılarak yeni isimler kadroya dahil edilecek.

TERİM NE DEDİ: "SORUNLARI AŞMAMIZ GEREKİYOR"

"Birçok konumuz var bizim. Maddi, manevi konularımız var. Kurumsal konularımız var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Zaten bunların hepsini aşmamız lazım. Sadece yönetimimizin ve bizim değil, tüm Galatasaraylıların ısrarla üzerinde durması gereken konular var. Sorunları sadece geçmiş sorunlar olarak kabul etmeyip, bundan sonraki gelecek planlamasını da doğru yapmamız lazım."

KAYNAK:TAKVİM