Fatih Terim: Taraftarların duygularıyla oynuyorlar

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 yendikleri maçta çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, maçta her anlamda üstün taraf olduklarını belirterek, "Bundan sonraki maçları ve bazı oyuncuların durumunu düşünmeseydim, değişiklik yapmak aklımdan geçmezdi. 4-0 önde olduğumuzda oyuncularım oyunun durmasına itiraz ediyorlarsa, ben de bu duyguyu çok seviyorum. Bu istekte olmalarını her zaman bekliyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Oyunda bugün çok doğru örnekler verdiler. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadılar." diye konuştu.

'GOMİS'E TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fatih Terim, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis'e Galatasaray'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada 29 gol atarak bize emeği geçen Gomis'e başarılar diliyor, hizmetleri için sonsuz teşekkür ediyorum. İnşallah çok da başarılı olacak. Galatasaray'a yakışır bir uğurlama yaptığımızdan emin olabilirsiniz. Biz onu seviyoruz ama bence bu süreç taraftarların doğru yönettiği bir süreç oldu. 34 yaşındaki bir oyuncuyu aldığınızdan fazlaya vermek yönetimimizin bir becerisidir. Gol kralı olmuş ve bize büyük hizmetleri geçmiş bir oyuncunun da kendi istikbalinde önemli ekonomik anlaşmalar yapması da önemlidir. Profesyonel hayatta bunlar olmalıdır."

'BİR ŞEY OLURSA BİZ SÖYLERİZ'

Transferde yazılanlara itibar edilmemesini isteyen Terim, "Bir şey olursa biz söyleriz. Burada önemli şey Galatasaray camiası ve taraftarlarının duygularıyla oynamamak. Yazılanların çoğu doğru değil. Transferde 4 günümüz var. Anthony Modeste'de hukuki bir süreç yaşandı. Riskli bir durum ortaya çıkınca, hukuk danışmanlarımızın tavsiyesi üzerine bu konu biraz geriye atıldı." ifadelerini kullandı.

'STOPER MEVKİSİNE DONK'U DA MONTE EDEBİLİRİM'

Fatih Terim, kiralık olarak kadrolarına katmak için görüşmelerde bulundukları Badou Ndiaye'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Eski oyuncumuz, bize bir dinamizm katacaktır. Takımda tatlı bir rekabet olacaktır. Şampiyonlar Ligi başladığında haftada 3 gün maç oynayacağız. Süper Kupa maçından sonra değişeceğimizi söylemiştim. Yavaş yavaş da değişeceğiz. Cuma akşamına kadar transfer devam ediyor. Transferde iki tercihimi de santrafordan yana kullanabilirim. Bir santrafor, bir stoper olarak da kullanabilirim. İki santrafor istediğim gibi olursa öyle kullanacağım. Eren Derdiyok'dan da memnunum ama orası bizim en boş yerimiz. Stoper mevkisini Serdar, Ahmet, Maicon ve gerekirse Donk'u da monte ederek ocak ayına kadar götürebilirim ama santraforu mutlak istiyoruz."

'HERHANGİ BİR SANTRAFORLA GÖRÜŞMEMİZ YOK'

Yapmak istedikleri transferlerin yabancı mı yerli mi olacağına yönelik bir soru üzerine Terim, "Biri Türk de olabilir, ikisi yabancı da olabilir. Şu anda herhangi bir Türk santraforla görüşmediğimiz için bunu telaffuz etmedim. Galatasaray'ın kontratı devam eden oyuncularla, kulübüne danışmadan görüşme gibi bir prensibi yoktur." diye konuştu.

'BENCE İYİ GİDİYORUZ'

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'ne iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bence iyi gidiyoruz. Hepimiz canla başla uğraşıyoruz. Şu ana kadar doğru götürdüğümüz inancındayım. Transferlerimiz de iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi başlayana kadar her gün biraz daha iyi olacağız demiştim. Allah izin verirse her şeyiyle halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

'MAİCON BİZDE İYİ İŞLER YAPIYOR'

Tecrübeli teknik adam Terim, Maicon Roque'nin her geçen gün daha iyi oynadığına dikkati çekerek, "Kendisiyle güzel bir diyaloğumuz var. Maicon bizde iyi işler yapıyor. Bundan sonra sürpriz olur mu bilmiyorum ama şu an için gitme durumu yok." dedi.