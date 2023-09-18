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Spor Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı konuşuluyordu... İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu
Spor

Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı konuşuluyordu... İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-18 12:30:00 -
Fatih Terim, Sergen Yalçın, Abdullah Avcı konuşuluyordu... İtalyan Gazeteci A Milli Futbol Takımı'nın yeni hocasını duyurdu

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Alman Teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verilirken, İtalyan Gazeteci Nicola Schira tarafından Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir koltuğu sallanan ve son olarak mağlup olduğumuz Japonya hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalarla futbolcuları hedef alan teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son verdi.

 DHA’nın geçtiği habere göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

 TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini resmen duyurdu.

 ABDULLAH AVCI, FATİH TERİM, SERGEN YALÇIN GİBİ İSİMLER KONUŞULUYORDU AMA…

 Yaşanan bu ayrılığın ardından 2010'dan bu yana 6. hocası ile yolların ayrıldığı A Milli Takım'da yeni teknik direktör için arayışlar hızlanırken, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi isimler konuşulmaya devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 İtalyan gazeteci Nicola Schira, TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştığını duyurdu.

 Adana Demirspor'u 2 sezon çalıştıran Vincenzo Montella, 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

 

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Bizden normal memur maaşlarına çalışacak bir babayiğit yok mu? Her şey para mı? Futbolcular da milli takımdz maaşlı memur olsun. Ukela astronomik paralaralara oynayanlar klupkerde kalsın
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