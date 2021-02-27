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Spor Fatih Terim riskli takdiği açıkladı
Spor

Fatih Terim riskli takdiği açıkladı

Süper Lig'in son 8 haftasını galibiyetle kapatan lider Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Geçişi savunmak zordur. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 22:10:00 -
Fatih Terim riskli takdiği açıkladı

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yenen Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuştu.

Terim'in açıklamaları şöyle:

Oyuna çok iyi başladık. Kontrolünü elimize aldık. Genel olarak buradaki maçlarda böyle oluyor. Oyunu hemen diğer sahaya yıkmaya çalışıyoruz. Bu sahada yapabileceğimiz pas oranının en yükseğini yapmaya çalıştık.

"Çok üretken olamadık açıkçası"

"Maalesef goller biraz geç geldi. Çok üretken olamadık açıkçası. 1-2 pozisyonumuz vardı. Rakibin 1 pozisyonu vardı. Başka da tehlikeli oldukları an yoktu. 2-0, 3 puan, sıkıntı saha, bunların hepsini kattığımızda ikinci yarı beklediğimiz gibi geçti. İkinci yarı biraz fazla pozisyon verdik. Bunları vermemeliydik. Onlardan birini yeseydik sıkıntıya girerdik. Bizim en büyük sıkıntı rakibin geçiş hücumları. Geçişi savunmak zordur. Baskılı oynuyoruz, çok adamla orada oynamak istiyoruz. Kontratakları yiyoruz. Bu riski alacağız, bu da zordur."

"Yeni transferlerimizden memnunum"

Yeni transferlerimizden memnunum. Her geçen gün daha da alışacaklar. Ocak'ta gelip kısa sürede verdikleri pozitif katkı hakikaten takdire şayan. Onun için mutluyum. Doğru seçim, doğru insanlar. Ekibimiz, kulübümüzü kutluyorum

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