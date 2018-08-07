Fatih Terim onayladı! Galatasaray'a 3 yıldız oyuncu birden geliyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim transfer edilmesini istediği futbolcularının raporunu yönetime sunduğu belirtildi.07 Ağustos 2018 Salı 11:11
Ne yapacaksak çabuk aksiyon almalıyız” diyerek yönetimi de ‘transfer istiyorum’ sinyali verdi. Yönetimde Terim’in bu mesajı sonrası harekete geçti. Stoper listesinin zirvesinde Denayer bulunuyor. Belçikalı oyuncunun G.Saray’da oynamak istemesi Cim-Bom’un elini güçlendiriyor. Ndiaye için ise yönetim 9 Ağustos’u bekliyor. Premier Lig’de transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 Ağustos’tan sonra yönetim, Stoke City ile oyuncunun kiralanması konusunda görüşme yapılacak. Emre Akbaba konusunda da
Kaynak:Akşam
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