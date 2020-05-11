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Spor

Fatih Terim onayladı! Galatasaray rotayı tekrardan Benjamin Tetteh'e çevirdi

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer girişimlerini hızlandıran Galatasaray rotasını tekrardan Tetteh'e çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:37:00 -
Fatih Terim onayladı! Galatasaray rotayı tekrardan Benjamin Tetteh'e çevirdi

Koronavirüs salgını sonrası lige verilen arada yeni sezonun transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, bitmeyen sevdası Benjamin Tetteh için yeniden harekete geçiyor.

Radamel Falcao transferi öncesi ismi defalarca gündeme gelen Sparta Prag'ın başarılı golcüsü yeniden sarı-kırmızılıların listesine dahil edildi.

Yıldız oyuncu bu sezon kulübü ile ligde 6, kupada 1 gol kaydederken Trabzonspor ile oynanan iki Avrupa Ligi mücadelesinde de sahada yer almış ancak gol atamamıştı.

22 yaşındaki futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi iki yıl daha devam ederken kiralık formülü masada duruyor.

(Yeni Asır)

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