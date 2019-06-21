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Fatih Terim onayladı! Galatasaray forvet transferini tamamladı

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, Mitchy Batshuayi transfer etmek için kolları sıvadı.

21 Haziran 2019 Cuma 12:51
Fatih Terim onayladı! Galatasaray forvet transferini tamamladı

Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Transfer edelim. Tam istediğim gibi bir golcü. Bu sezon bize büyük güç katar” dediği oyuncu için görüşmelerin başladığı ö ğrenildi.

Görüşmelere başlandı

Sarı-Kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yaptıkları görüşmede mutabakata vardı. 2 milyon euro civarında bir ücret ödenecek olan golcünü kulübü Chelsea ile de görüşmelerin başladığı ifade edildi. İngiliz ekibinde geçen sezon çoğunlukla yedek kalan ve 15 maçta sadece 1 gol atabilen Belçikalı oyuncunun transferine sıcak bakıldığı belirtiliyor. Ancak piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncuya kimse bu parayı vermediği için daha önce 3 kez kiralık verilen Batshuayi’yi G. Saray da kiralık istiyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:51
  1. Galatasaray
  2. Chelsea
  3. Mitchy Batshuayi

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