Fatih Terim onayladı! Galatasaray forvet transferini tamamladı

Teknik Direktör Fatih Terim’in yönetime “Transfer edelim. Tam istediğim gibi bir golcü. Bu sezon bize büyük güç katar” dediği oyuncu için görüşmelerin başladığı ö ğrenildi.

Görüşmelere başlandı

Sarı-Kırmızılılar 25 yaşındaki oyuncunun menajeri ile yaptıkları görüşmede mutabakata vardı. 2 milyon euro civarında bir ücret ödenecek olan golcünü kulübü Chelsea ile de görüşmelerin başladığı ifade edildi. İngiliz ekibinde geçen sezon çoğunlukla yedek kalan ve 15 maçta sadece 1 gol atabilen Belçikalı oyuncunun transferine sıcak bakıldığı belirtiliyor. Ancak piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen oyuncuya kimse bu parayı vermediği için daha önce 3 kez kiralık verilen Batshuayi’yi G. Saray da kiralık istiyor.