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Spor

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a genç yetenek Pedro De La Vega

Teknik patron Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray genç yetenek Pedro De La Vega'yı yakın takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 02:00:00 -
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'a genç yetenek Pedro De La Vega

Henry Onyekuru konusunda ortaya çıkın sıkıntı yüzünden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon için alternatifleri masaya dökmeye devam ediyor.

Scout ekibinden rapor istendi

Florya’da çıkan koronavirüs pozitif testi nedeniyle tecrübeli teknik adam yine eve çekilirken WyScout üzerinden oyuncular ve maçlar izledi.
Bu dönemde gözüne bir genç oyuncu daha çarptı. Arjantin’in Lanus takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Pedro De La Vega. 17 maçta 4 gol atan ve attığı her golde topu sürüklemesiyle dikkat çeken Arjantinli oyuncu için Terim’in scout ekibinden bir rapor istediği bildirildi.

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