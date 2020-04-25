Fatih Terim onay verdi! Arda Turan adım adım Galatasaray'a

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan yeni sezonda Terim’in yardımcılarından biri olması bekleniyor.

Fatih Terim onayladı

Saha içerisinde yeni bir kaptan isteyen Fatih Terim’in istediği isim devre arasında olduğu gibi sarı-kırmızılıların eski kaptanı Arda Turan. Galatasaray’dan herhangi bir para talebi de olmayan Arda ile ekonomik sıkıntı atlatılana kadar sembolik olarak 1905 lira maaşla kontrat yapılması planlanıyor.

Koronavirüs süreci öncesi eski futbolcu Albert Riera ile de görüşme yapılırken, İspanyolla isimle ilgili yeni dönemde yeni gelişmeler olabileceği gelen bilgiler arasında. (Ajansspor)