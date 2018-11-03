Fatih Terim o pozisyona isyan etmişti! Kural kitabı ne diyor?

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

2-2 sona eren mücadele sonrası en çok tartışılan konu, Jailson'un attığı gol öncesi hakemin verdiği yanlış taç kararı oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Belhanda ile Valbuena arasında yaşanan ikili mücadelede top son olarak Fransız futbolcunun bacağına çarparak dışarı çıkmış ancak hakem Fırat Aydınus tacı Fenerbahçe'ye vermişti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fırat Aydınus'a ve VAR hakemlerine yüklenmişti ancak kural kitabına göre Fenerbahçe'nin golünde hiçbir sıkıntı yok.

JAİLSON'UN GOLÜ TAÇTAN İTİBAREN İNCELENİYOR

İşte kitapçıkta yazanlar:

VAR protokolüne göre, gol öncesi sadece akış halindeki atak inceleniyor. Yani Jailson’un golü, taç atışından itibaren incelenebiliyor, öncesine bakılmıyor. Taç kararı doğru mu, değil mi VAR buna karışmıyor. Yanlış taç kararı hakem hatası olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin golü kurallara göre nizami.