Fatih Terim neşteri vuruyor! Yıldızlar kulübede başlayacak

8 maçlık galibiyet serisinin ardından olaylı maçta Ankaragücü'ne kaybeden Galatasaray'da, yenilginin faturası sadece hakemlere çıkmadı. Bir süredir kazanan takımı bozmamaya çalışan teknik patron Fatih Terim, bu kez kaybeden takımda önemli değişiklikler yapacak. Pazar günü Sivas karşısında kırmızı kart cezalısı Muhammed'in yerine Falcao ile oyuna başlamayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, formsuz Gedson Fernandes'i de dinlendirecek. Etebo'yu da kızağa çekecek olan Fatih hoca, merkezde Taylan ile Belhanda'yı birlikte sahaya sürmenin hesapları içinde. Ayrıca son maçta oyuna girdikten sonra takımı hareketlendiren Feghouli de, sağ açıktaki yerine geri dönecek.

Savunmada da Yedlin'in yedeğe çekilmesi ve Linnes'in oynatılması düşünülüyor. Ancak Terim, Ömer Bayram'ın da sol bekteki grafiğinden memnun değil. Saracchi ve Emre Taşdemir'den birinin, Sivas maçına yetişmesi durumunda ilk 11'e girebileceği ifade ediliyor. Aksi takdirde solda Linnes, sağda Yedlin kurgusu da gündemde. Tecrübeli teknik adam, antrenman performansı ve sağlık durumlarına göre bu isimler hakkında bir karar verecek. Luyindama'nın da Sivas mücadelesine kadar hafif sakatlığını atlatıp, 11'e dönmesi bekleniyor.