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Fatih Terim ne kadar ceza aldı? TFF Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası belli oldu. Peki Fatih Terim ne kadar ceza aldı? İşte TFF Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim cezası...

05 Eylül 2019 Perşembe 21:03
Fatih Terim ne kadar ceza aldı? TFF Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası belli oldu. Peki Fatih Terim ne kadar ceza aldı? İşte TFF Tahkim Kurulu'nun Fatih Terim cezası...

Fatih Terim ne kadar ceza aldı?

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Galatasaray Teknik DirektörüFatih Terim'e 4 maç men cezası verdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

"Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jean Michael SERI'nin rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:03
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