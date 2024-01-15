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Spor Fatih Terim ilk beraberliğini aldı
Spor

Fatih Terim ilk beraberliğini aldı

Yeniakit Publisher
2024-01-15 00:33:00 -
Fatih Terim ilk beraberliğini aldı

Panathinaikos, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ligde çıktığı üçüncü maçında konuk olduğu AEK ile 2-2'lik skorla berabere kaldı.

Yunanistan Süper Ligi'nin 18. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren ekipleri karşı karşıya getiren maçta AEK ile Panathinaikos kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip, maçın 24. dakikasında Levi Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Panathinaikos, 31. dakikada Tin Jedvaj'la skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Panathinaikos, 66. dakikada Willian Arao'nun golüyle 2-1 öne geçerken AEK, 90+6. dakikada Levi Garcia'nın penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'ye taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 41'e yükseltti. AEK ise 39 puana çıktı. PAS Giannina'yı 4-0 yenen PAOK, 41 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Kaynak: AA
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