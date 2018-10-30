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Fatih Terim, Igor Tudor'un gerisinde kaldı

Yeni sezonun ilk 10 haftasında 3 yenilgi alan Fatih Terim, Igor Tudor'un gerisinde kaldı. Hırvat teknik adam, geçen sezonun ilk 10 haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece Trabzonspor'a mağlup olmuştu.

30 Ekim 2018 Salı 21:26
Fatih Terim, Igor Tudor'un gerisinde kaldı

Bu sezon 10. hafta sonunda üç yenilgi birden görerek Galatasaray taraftarını şaşkına uğratan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de en çok yenilgi gördüğü 2012-13 sezonunun ilk 10 haftasında bile bu kadar mağlubiyet görmemişti.

Üstelik Terim, geçen sezon görevi devraldığı Igor Tudor'un da gerisinde kaldı. Hırvat çalıştırıcı, geçen sezonun ilk 10 haftalık döneminde 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 10. haftada Trabzonspor'a 2-1 ile boyun eğmişti. Üstelik Aslan, 23 puanla ilk sırada yer alıyordu.

Ancak Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray bu sezon hayal kırıklığı yarattı. Henüz 10. haftada üç yenilgisi bulunan Aslan, 6 galibiyet, bir beraberlikle 19 puanda ve üçüncü sırada kaldı.

Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ortasında göreve gelen Fatih Terim, bu dönemde ilk kez Süper Lig'de bir haftayı ilk iki sıra dışında tamamladı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 21:26
  1. Trabzon
  2. fatih terim
  3. Igor Tudor
  4. Galatasaray

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