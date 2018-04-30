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Fatih Terim: Futbolun da hakkını verdik

Terim: En çok sahada dik durduğumuz ve kazandığımız için mutluyum. Ruhumuzu sahaya koyduk. 50 bin inanmış yüreğe de teşekkürler.

30 Nisan 2018 Pazartesi 07:51
Fatih Terim: Futbolun da hakkını verdik

Igor Tudor döneminde derbilerde ve kritik maçlarda boynu bükük kalan Aslanlar, Fatih Terim’le bu algıyı da skoru da duruşu da değiştirdi. Beşiktaş’ı mağlup eden ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşan sarı-kırmızılılarda Terim mücadele sonunda duygu ve düşüncelerini dile getirdi: Maçın hakkını verdik. Futbolun hakkını da verdik. Emeğimizi ve alın terimizi verdik. Ruhumuzu da sahaya koyduk. Dualarımız kabul oldu. Daha çok atabilirdik, sonuna kadar hak ettik. En çok da sahada dik durduğumuz ve kazandığımız için mutluyum. 50 bin inanmış yüreğe de teşekkürler. Cimbom’un başı taraftarıyla dik durur. Bundan sonraki maçlarda da Allah yardımcımız olsun.

Beşiktaş’ın en etkili yanı rakip sahada fazla kalmasıydı, biz onu engelledik. Beşiktaş, Türkiye’nin en iyi kadrosuna sahip tartışmasız. Daha fazla da atabilirdik. Kaldı 270 dakika, bu 270 dakikayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu kadar sıkıntı içerisinde her oyuncuya anormal derecede ihtiyacımız var. Martin’in (Linnes) ayağı bayağı oyulmuş, krampon darbesi var. Umarım Akhisar maçına kadar düzelir. Maicon da sahanın en iyilerindendi. Serdar’ın yokluğunu da aratmadı. Özetle takım olarak tüm oyuncularım iyiydi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 07:51
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