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Fatih Terim, Fırat Aydınus'un suratına tükürdü! Derbiden çok bu hareket konuşuldu

Süper Lig'de dün oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, Hakem Fırat Aydınus'un yanına gelerek suratına tükürdü.

03 Kasım 2018 Cumartesi 14:24
Fatih Terim, Fırat Aydınus'un suratına tükürdü! Derbiden çok bu hareket konuşuldu

Galatasaray ve Fenerbahçe arasından dün akşam oynan derbiye, sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakem Fırat Aydınus'un yanına giderek çok sert tepki gösterdi.

Terim'in Aydınus'a isyan ettiği sırada tecrübeli hakemin yüzüne karşı tükürerek "Tüh yazıklar olsun size" şeklinde tepki gösterdiği görüldü.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 14:24
  1. Galatasaray-Fenerbahçe
  2. Olaylı derbi
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Fatih Terim
  5. Fırat Aydınus
  6. Fatih Terim Fırat Aydınus'a tükürdü

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